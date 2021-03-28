В Севастополе за сутки коронавирусом заболел 41 человек, один умер

По состоянию на утро 28 марта зарегистрирован 41 новый случай заболевания COVID-19. 33 человека выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 82 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 089 человек. В настоящий момент выздоровел 12 134 человека, 560 умерло.

Под наблюдением находится 621 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.