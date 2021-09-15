В Севастополе за сутки коронавирусом заболел 71 человек

За сутки в Севастополе коронавирусом заболел ещё 71 человек. Данные на 15 сентября сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли шесть человек в возрасте от 51 года до 86 лет.

Медработники наблюдают за состоянием 739 человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, но у них самих диагноз не подтверждён.

После выздоровления выписались 70 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили уточнённую статистику за всё время пандемии: в нашем городе коронавирусом в общей сложности заболели 28 835 человек, выздоровели 26 624 человека, 1077 умерли.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. На утро 15 сентября первую прививку сделали 135 272 человека, второй компонент 125 737 жителей. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.