В Севастополе за сутки коронавирусом заболел 81 человек, четверо умерли

В Севастополе по состоянию на утро 24 декабря зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от пяти до 86 лет.

130 человек выписаны после выздоровления. Скончалось четыре человека в возрасте от 57 до 75 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6175 человека. В настоящий момент выздоровели 5797 человек, 211 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 155 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 178.

Под наблюдением находится 560 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.