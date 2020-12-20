В Севастополе за сутки коронавирусом заболел 81 человек, шестеро умерли

В Севастополе по данным на 20 декабря зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусом. Как уточнили в пресс-службе Правительства города, новые пациенты — люди в возрасте от 8 до 91 года. 30 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Скончались шесть человек в возрасте от 62 до 88 лет.

57 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5846 человек. В настоящий момент выздоровели 5439 человека, 196 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 163 человека, в отделении для лечения пациентов болеющих в легкой форме – 185. На амбулаторном лечении – 51 человек.

Под наблюдением находится 577 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.