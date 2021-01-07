В Севастополе за сутки коронавирусом заболел 91 человек, шестеро умерли

В Севастополе по данным на 7 января зафиксирован 91 новый случай заболевания коронавирусом. Как уточнили в пресс-службе Правительства города, умерли шесть человек в возрасте от 62 до 87 лет.

Кроме того, 73 человека выписаны после выздоровления.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7375 человек. В настоящий момент выздоровели 6793 человек, 264 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 180 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 222 человека.

Под наблюдением находится 575 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.