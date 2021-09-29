В Севастополе за сутки коронавирусом заболел ещё 161 человек

За сутки в Севастополе коронавирусом заболел ещё 161 человек. Свежую статистику на 29 сентября сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли два человека в возрасте 78 и 80 лет.

Медработники наблюдают за состоянием 970 человек, которые контактировали с заболевшими COVID-19, но у них самих диагноз пока не подтверждён.

После выздоровления выписались 66 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили уточненную общую статистику за время всей пандемии. По их данным, в нашем городе в общей сложности коронавирусом заболели 30 494 человека, выздоровели 27 666 человек, 1 120 умерли.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации. На утро 29 сентября первую прививку сделали 139 146 человек, второй компонент получили 130 419 жителей. Как уточнили в Севздраве, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.