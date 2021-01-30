В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 103 человека, четверо умерли

Фото: ТАСС / Муса Салгереев

В Севастополе по данным на утро 30 января зарегистрированы 103 новых случая заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы Правительства города, умерли четыре человека в возрасте от 63 до 90 лет. 43 человека выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9603 человека. В настоящий момент выздоровели 8609 человек, 389 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 394 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 167 человек. Под наблюдением находится 643 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 692 человека, в настоящее время это учителя и медицинские работники.