В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 103 человека, пятеро умерли

В Севастополе по данным на утро 4 февраля обнаружено 103 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли пять человек в возрасте от 34 лет до 91 года. Во всех случаях течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями. После выздоровления выписан 101 человек.Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10108 человек. В настоящий момент выздоровели 9053 человека, 409 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 403 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 79 человек. Заполняемость коек составляет 52%. Под наблюдением находится 607 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.