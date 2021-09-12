В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 110 человек

За сутки в Севастополе заболели коронавирусом ещё 110 человек. Данные на утро 9 сентября сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли три человека в возрасте от 59 до 85 лет.

Медики наблюдают за состоянием 731 человека – они контактировали с заражёнными коронавирусом, но у них самих диагноз ещё не подтверждён.

138 человек выписаны после выздоровления.

В Роспотребнадзоре сообщили обновлённую статистику за всё время пандемии: в Севастополе в общей сложности заболели новой инфекцией 28 321 человек, выздоровели 25 804 человек, 1052 умерли.

В городе продолжается прививочная кампания. На утро 9 сентября первый компонент вакцины получили 133 604 человека, второй – 123 584 человека. Как сообщили в Севздраве, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.