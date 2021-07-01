В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 114 человек

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

В Севастополе по данным на 1 июля обнаружены 114 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли четыре человека в возрасте от 58 до 94 лет. Выздоровели и выписались 62 человека.

392 человека находятся под наблюдением – это люди, которые контактировали с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 16 733 человека. В настоящий момент выздоровели 14 739 человек, 740 умерли.

На сегодняшний день первую прививку от коронавируса сделали 86 716 человек, второй этап прошли 66 650 жителей. Случаев осложнений после прививки в городе не зафиксированы.

Напоминаем, что вакцинироваться от коронавируса можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».