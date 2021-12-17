В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 115 человек

По состоянию на 17 декабря в Севастополе коронавирус выявили еще у 115 граждан. Умерли 3 человека в возрасте от 64 до 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Выздоровели и выписались 118 жителей.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, всего в Севастополе, начиная с 2020 года, коронавирусом заболели 51 673 человека, 48 071 выздоровели, 1 798 умерли.

Напомним, с 8 февраля этого года началась массовая вакцинация граждан. Работают кабинеты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Кроме того, функционируют мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

На утро 17 декабря первую прививку сделали 265 615 человек, вторую – 247 523 жителей.