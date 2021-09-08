В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 116 человек

За сутки в Севастополе коронавирусом заболели ещё 116 человек. Данные на утро 8 сентября сообщили в пресс-службе местного Правительства. Умерли пять человек в возрасте от 64 до 85 лет.

Медработники наблюдают за состоянием 738 человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, но у них самих диагноз пока не подтвердился.

Выздоровели и выписались из медучреждений 187 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили уточнённую статистику за время всей пандемии коронавируса: в нашем городе новой инфекцией заболели в общей сложности 28 211 человек, выздоровели 25 666 человек, 1049 умерли.

Компания по вакцинации от COVID-19 продолжается в Севастополе. Первый компонент прививки получили уже 133 239 человек, второй – 122 134 человек. Как уточняют в Севздраве, осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.