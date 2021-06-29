В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 117 человек

Севастополь продолжает устанавливать антирекорды по количеству заболевших коронавирусом за сутки. По данным на 29 июня зафиксировано 117 новых случаев, уточнили в пресс-службе Правительства города. Умерли три человека в возрасте от 34 до 85 лет. Выписаны после выздоровления 89 человек.

Под наблюдением находится 387 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Всего в городе 16 504 человека заболели COVID-19. В настоящий момент выздоровели 14 621 человек, 733 умерли.

В городе продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. На сегодняшний день первую прививку от коронавируса сделали 83 134 человека, второй этап прошли 65 814 жителей региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».