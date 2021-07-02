В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 119 человек

В Севастополе по данным на 2 июля обнаружено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы Правительства города, умерли четыре человека в возрасте от 59 до 89 лет. Выздоровели и выписались 75 человек.

403 человека находятся под наблюдением. Это люди, которые контактировали с заболевшими, но диагноз у них не подтвержден.

За весь период пандемии в нашем городе новой инфекцией заболели 16 852 человека, из них выздоровели 14 814 человек, 744 умерли.

По состоянию на сегодняшний день, 87 733 человека вакцинировались от COVID-19, из них обе прививки получили 66 936 жителей региона.

Сейчас в городе работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также можно сделать прививку в мобильных прививочных пунктах на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.