В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 120 человек

В Севастополе за сутки коронавирус подтвердился у 120 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского Правительства. Три пациента в возрасте от 64 до 75 лет умерли.

Под наблюдением находится 492 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 039 случаев заболевания COVID-19, выздоровели – 15 659 человек, из них 63 – за последние сутки. Всего от новой коронавирусной инфекции в Севастополе умерли 779 пациентов.

Также в Севастополе продолжается кампания по вакцинации населения против COVID-19. Прививку можно сделать в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях, а также в пунктах на площадях Нахимова, Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри ТЦ «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

По сообщению Правительства, в Севастополе первым компонентом вакцины привились 100 607 человек. Второй этап вакцинации прошли 70 373 жителя региона. Случаев осложнений после прививки в Севастополе не зарегистрировано.