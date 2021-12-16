В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 125 человек

Количество заболевших за сутки COVID-19 в Севастополе продолжает снижаться. По данным на утро 16 декабря в нашем городе выявлено ещё 125 заболевших новой инфекцией. Как уточнили в пресс-службе регионального Правительства, умерли 5 человек в возрасте от 66 до 75 лет.

Выписались после выздоровления 169 человек.

Всего за время всей пандемии в Севастополе, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 51 558 человек, выздоровели 47 953 человека, 1 795 умерли.

Кампания по вакцинации продолжается в городе. На утро 16 декабря первую прививку сделали 264 705 человек, вторую – 246 142 жителя. Как уточняют в Севздраве, осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.