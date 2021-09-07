В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 126 человек

За сутки в Севастополе коронавирусом заболели ещё 126 человек. Данные на утро 7 сентября сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли пять человек в возрасте от 58 до 86 лет.

Медработники наблюдают за состоянием 750 человек – они контактировали с заболевшими коронавирусом, но у них самих диагноз пока не подтверждён.

Выздоровели и выписались 159 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили уточнённую общую статистику за всё время пандемии: по их данным, в нашем городе COVID-19 заболели 28 095 человек, выздоровели 25 479 человек, 1044 умерли.

Кампания по вакцинации продолжается в Севастополе. Первый компонент прививки от COVID-19 получили 132 765 человек, второй – 122 551 человек. По информации Севздрава, в регионе не зафиксировано случаев осложнения после вакцинации.