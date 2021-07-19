В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 130 человек, сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли два человека в возрасте 78 и 87 лет.

529 человек сейчас под наблюдением медиков – они контактировали с заболевшими COVID-19, но у них самих диагноз не подтвердился.

После выздоровления выписались 54 человека.

В общей сложности за время пандемии, как сообщили в Роспотребнадзоре, всего в Севастополе заболели коронавирусом 18 907 человек, выздоровел 16 521 человек, 800 умерли.

По данным на сегодняшний день, первый укол прививки от коронавируса получили 109 067 человек, второй компонент – 79 716 жителей. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано

Получить вакцину можно в специальных пунктах в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».