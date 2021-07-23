В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 149 человек

По данным на 23 июля в нашем городе зарегистрированы 149 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли четыре человека в возрасте от 75 до 90 лет.

Под наблюдением медиков – 558 человек. Это люди, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, но диагноз COVID-19 у них самих не подтверждён.

После выздоровления выписаны 196 человек.

Всего за время пандемии в Севастополе, по информации от Роспотребнадзора, заболели 19 468 человек, выздоровели 17 134 человека, 816 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

На сегодняшний день первый этап вакцинации от коронавируса прошли 112 960 человек, второй компонент вакцины получили 86 073 жителя региона.