В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 153 человека

За сутки в Севастополе коронавирусом заболели 153 человека. Информацию от 27 сентября сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли два человека в возрасте 82 и 90 лет.

Медики наблюдают за состоянием 1001 человека – все они контактировали с заболевшими COVID-19, но у них самих диагноз пока не подтвердился.

Выздоровели и выписались 14 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили уточненные статистические данные за время всей пандемии: в общей сложности в нашем городе новой инфекцией заболели 30 175 человек, выздоровели 27 534 человека, 1 116 умерли.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. По данным на утро 27 сентября первый компонент получили 138 347 человек, вторую прививку сделали 129 455 жителей. Как уточнили в Севздраве, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.