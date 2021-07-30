В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 165 человек

В Севастополе за сутки ещё у 165 человек подтвердился диагноз COVID-19. Шесть пациентов в возрасте от 75 до 83 лет умерли. Такие данные за минувшие сутки приводит пресс-служба городского Правительства.

Под наблюдением находится 631 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, но коронавирус у них не подтверждён.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 20 637 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 000 человек, из них 140 – за последние сутки. 846 пациентов умерли.

В городе продолжается прививочная кампания – по состоянию на 30 июля первый компонент получили 117 721 человек, второй–95 761. Случаев осложнений в Севастополе не зарегистрировано.

Пройти вакцинацию местные жители могут в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные прививочные пункты работают на площадях Нахимова и Захарова, рядом с ТЦ «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», а также в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».