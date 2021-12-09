В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 170 человек

За сутки в Севастополе выявили ещё 170 заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе регионального Правительства, 9 человек в возрасте от 64 до 87 лет умерли.

Кроме того, по состоянию на 9 декабря, 266 человек выписались после выздоровления.

Всего за время пандемии в Севастополе, по данным Роспотребнадзора, новой инфекцией заразились 50 491 человек, выздоровели 46 239 человек, 1 754 умерли.

Кампания по вакцинации против коронавируса продолжается в нашем городе.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 9 декабря первую прививку сделали 255 486 человек, вторую – 232 025 жителей.