В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 172 человека

За сутки в Севастополе выявили ещё 172 человека, заболевших коронавирусом. Данные на 8 декабря предоставили в пресс-службе регионального Правительства. Умерли 6 человек в возрасте от 70 до 86 лет.

Выписались после выздоровления 305 человек.

Всего за время пандемии в Севастополе, по данным Роспотребнадзора, заболели новой инфекцией 50 321 человек, выздоровели 45 973 человека, 1 745 умерли.

В города продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. На утро 8 декабря первую прививку сделали 253 873 человека, вторую – 229 423 жителя. Как уточняют в Севздраве, осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.