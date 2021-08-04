В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 175 человек

В Севастополе по данным на 4 августа зарегистрировано 175 новых случаев заболевания коронавирусом. По информации пресс-службы Правительства города, шесть пациентов в возрасте от 60 до 86 лет умерли.

720 человек находятся под наблюдением, поскольку они контактировали с заболевшими коронавирусом, но диагноз у них не подтверждён.

Всего с начала пандемии в Севастополе было выявлено 21 472 человека, заражённых COVID-19. Выздоровели 18 647 человек, из них 145 – за последние сутки. 875 пациентов, не поборовших болезнь, умерли.

В Севастополе продолжается прививочная кампания – первую прививку на сегодняшний день сделали 120 627 человек, второй этап прошли 101 918 жителей города. Случаев осложнений не зарегистрировано.

Пройти вакцинацию местные жители могут в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные прививочные пункты работают на площадях Нахимова и Захарова, рядом с ТЦ «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», а также в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».