В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 195 человек

В Севастополе за сутки выявили ещё 195 новых случаев заражения коронавирусом. 8 пациентов в возрасте от 29 до 84 лет умерли. Такую статистику озвучили в пресс-службе местного Правительства.

Всего с начала 2020 года в Севастополе COVID-19 были инфицированы 49 370 человек. С выздоровлением выписались 45 192 пациента, из них 196 – за минувшие сутки. 1 713 человек не смогли побороть болезнь и умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также в регионе продолжается активная кампания по вакцинации. Прививку можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Продолжают работу мобильные пункты на площадях Нахимова и Захарова, а также внутри ТЦ «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

По состоянию на утро 3 декабря первый компонент вакцины получили 249 181 человек. Вторую прививку сделали 222 806 жителей Севастополя.