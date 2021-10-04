В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 196 человек

За сутки в Севастополе коронавирусом заболели 196 человек. Данные на 4 октября сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли два человека в возрасте 64 и 90 лет.

Медработники наблюдают за состоянием 965 человек, которые контактировали с заболевшими COVID-19, но у них самих диагноз пока не подтвержден.

Выписались после выздоровления 58 человек.

Уточнённую общую статистику по Севастополю за время всей пандемии сообщили в Роспотребнадзоре: новой инфекцией заболели 31 395 человек, выздоровели 28 151 человек, 1 130 умерли.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. По состоянию на утро 4 октября первую прививку сделали 140 646 человек, второй компонент получили 131 897 жителей региона.

Как отмечают в Севздраве, осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.