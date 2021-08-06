В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 198 человек

Резкий скачок по количеству заболевших коронавирусом зафиксировали в Севастополе за минувшие сутки. В городе выявлено 198 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные озвучили в пресс-службе местного Правительства. Семь пациентов в возрасте от 65 до 82 лет умерли. 750 человек находятся под наблюдением.

Всего с начала пандемии на территории Севастополя зарегистрировали 21 851 случай инфицирования коронавирусом. По состоянию на 6 августа выздоровели 18 952 человека, из них 116 – за последние сутки. 889 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

В городе продолжается прививочная кампания – на сегодняшний день первый компонент получили 121 849 человек, второй – 104 540. Случаев осложнений не зарегистрировано.

Пройти вакцинацию местные жители могут в поликлиниках, ФАПах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные прививочные пункты работают на площадях Нахимова и Захарова, рядом с ТЦ «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», а также в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».