В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 202 человека

За сутки в Севастополе заразились коронавирусом ещё 202 человека. Обновлённые данные на 6 октября сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Умерли пять человек в возрасте от 49 до 86 лет.

Медики наблюдают за состоянием 1031 человека – все они контактировали с заболевшими COVID-19, но у них самих пока диагноз не подтверждён.

Выписались после выздоровления 162 человека.

Роспотребнадзор сообщил свежую общую статистику заболеваемости коронавирусом в нашем городе за всё время пандемии: заболели новой инфекцией 31 801 человек, выздоровели 28 519 человек, 1 139 умерли.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации. По состоянию на утро 6 октября первую прививку сделали 141 940 человек, вторую – 133 133 жителя.