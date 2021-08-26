В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 205 человек

За сутки в Севастополе зафиксировано ещё 205 случаев заболевания коронавирусом. Данные на 26 августа приводит пресс-службе Правительства города. Пять человек в возрасте от 65 до 90 лет умерли. Выздоровели и выписались из медучреждений 310 человек.

Медики наблюдают за состоянием 681 человек, которые контактировали с заболевшими COVID-19, но у них самих диагноз не подтверждён.

Общие данные по заболеваемости в Севастополе за время пандемии предоставили в Роспотребнадзоре: в общей сложности в нашем городе заболели новой инфекцией 26 299 человек, выздоровели 22 901 человек, 992 умерли.

Продолжается кампания по вакцинации. На утро 26 августа первый компонент прививки получили 129 295 человек, второй – 117 606 жителей региона. По данным Севздрава, осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Желающие могут вакцинироваться в пунктах в поликлиниках, ФАП и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».