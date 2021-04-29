В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 22 человека

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В Севастополе за последние сутки коронавирусом заболели 22 человека. Трое горожан в возрасте от 80 до 88 лет скончались. Об этом сообщает пресс-служба местного Правительства.

Ещё 36 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 14 043 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За это время выздоровели 12 906 человек, 619 – умерли.

На сегодняшний день 273 человека находятся под наблюдением – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.