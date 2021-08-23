В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 223 человека

За сутки в Севастополе ещё 223 человека заболели коронавирусом. Данные на 23 августа сообщили в пресс-службе Правительства города. По их данным, три человека в возрасте от 62 до 95 лет умерли.

Выздоровели и выписались 250 человек.

Общую статистику за время пандемии сообщили в Роспотребнадзоре. В нашем городе за этой время новой инфекцией заболели 25 651 человек, выздоровели 21 996 человек, 977 умерли.

Под наблюдением медработников – 689 человек. Они контактировали с заболевшими, но диагноз «коронавирус» у них не подтверждён.

В Севастополе продолжается кампания по вакцинации. По состоянию на 23 августа первый компонент прививки получили 128 075 человек, второй – 115 697 жителей. По информации Севздрава, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Пункты вакцинации развёрнуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».