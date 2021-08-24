В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 224 человека

За сутки в Севастополе коронавирусом заболели ещё 224 человека. В пресс-службе Правительства города сообщили данные на утро 24 августа. Умерли четыре человека в возрасте от 26 до 78 лет.

Медики наблюдают за состоянием 689 человек – они контактировали с заболевшими коронавирусом, но у них самих диагноз не подтверждён.

Выздоровели и выписались 296 человек.

Роспотребнадзор сообщает статистику по Севастополю за время пандемии: в общей сложности новой инфекцией в нашем городе заболели 25 875 человек, выздоровели 22 292 человека, 981 умер.

Продолжается кампания по вакцинации. На утро 24 августа первый этап прививки прошли 128 472 человека, второй этап – 116 342 жителя. Как отмечает Севздрав, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Вакцинироваться можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».