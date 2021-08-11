В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 225 человек

В Севастополе за сутки зафиксировали 225 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в пресс-службе Правительства города. Эти данные – по состоянию на утро 11 августа. Умерли семь человек в возрасте от 69 до 84 лет.

Под наблюдением находится 709 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Кроме того, выздоровели и выписались 145 человек.

Всего за время пандемии в нашем городе заболели этой инфекцией 22 926 человек выздоровели 19 685 человек, 922 умерли.

По данным на утро 11 августа в Севастополе сделали первую прививку от коронавируса 123 883 человека, второй компонент получили 108 348 жителей региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».