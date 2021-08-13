В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 226 человек

За сутки в Севастополе заболели коронавирусом 226 человек. Данные на утро 13 августа сообщили в пресс-службе Правительства города. Пять человек в возрасте от 72 лет до 81 года скончались.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 697 человек – они контактировали с заболевшими коронавирусом, но диагноз у них не подтвердился.

Выздоровели и выписались из больниц 167 человек.

Всего за время пандемии COVID-19 в нашем городе заболели новой инфекцией 23 380 человек, выздоровели 20 010 человек, 933 умерли. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

В городе продолжается кампания по вакцинации. По состоянию на сегодняшний день первую прививку сделали 124 950 человек, второй компонент получили 110 353 жителя региона.

Прививочные пункты работают в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также сделать прививку можно в мобильных пунктах на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.