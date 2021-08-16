В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 229 человек

За сутки в Севастополе коронавирусом заболели 229 человек. Данные на утро 16 августа сообщили в пресс-службе Правительства города. Умерли пять человек в возрасте от 69 до 87 лет.

Под наблюдением медиков находится 683 человека – они контактировали с заболевшими COVID-19, но у них самих диагноз не подтверждён.

Выздоровели и выписались 71 человек.

В общей сложности за время пандемии в нашем городе новой инфекцией заболели 24 060 человек, выздоровели 20 411 человек, 947 умерли.

Кампания по вакцинации продолжается в Севастополе. По данным на утром 16 августа первую прививку от коронавируса сделали 125 678 человек, второй компонент получили 111 626 жителей региона. Случаев осложнений после прививки в городе не зарегистрировано.

Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».