В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 247 человек

За сутки в Севастополе заболели коронавирусом 247 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства. По данным на 11 октября, умерли четыре человека в возрасте от 64 до 93 лет.

Медработники наблюдают за состоянием 1075 человек – они контактировали с зараженными коронавирусом, но у них самих диагноз пока не подтверждён.

После выздоровления выписались 74 человека.

В Роспотребнадзоре сообщили обновленную общую статистическую информацию за всё время пандемии: в Севастополе заболели 32 929 человек, выздоровели 29 149 человек, 1 163 умерли.

В городе продолжается кампания по вакцинации. По данным на утро 11 октября первую прививку сделали 143 998 человек, вторую – 134 717 жителей.