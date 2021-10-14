В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 258 человек

За сутки в Севастополе заболели коронавирусом 258 человек. Данные на 14 октября сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Умерли шесть человек в возрасте от 65 до 89 лет.

Выписались после выздоровления 141 человек.

Медработники наблюдают за состоянием здоровья 1 163 человек, которые контактировали с заражёнными COVID-19, но у них самих диагноз не подтверждён.

В Роспотребнадзоре сообщили обновлённую общую статистику за время всей пандемии коронавируса. В нашем городе заболели новой инфекцией 33 679 человек, выздоровели 29 666 человек, 1 179 умерли.

В городе продолжается прививочная кампания. На утро 14 октября первую прививку сделали 147 283 человека, вторую – 136 802 жителя. Как сообщили в пресс-службе Севздрава, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.