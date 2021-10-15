В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 266 человек

В Севастополе за сутки коронавирусом заразились ещё 266 человек. Три пациента в возрасте от 75 до 89 лет умерли. Такую информацию предоставили в пресс-службе городского Правительства.На учёте у медиков находятся 1 186 человек – это люди, которые контактировали с заболевшими СOVID-19, но диагноз у них пока что не подтвердился.Всего, начиная с 2020 года, в Севастополе зарегистрировали 33 945 случаев заболевания COVID-19. Выписались после выздоровления 29 854 человека, из них 188 – за минувшие сутки. 1 182 пациента умерли от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.В городе активно продолжается кампания по вакцинации. Прививку можно сделать в поликлиниках, ФАПах, а также в сельских врачебных амбулаториях.Также у горожан есть возможность привиться в мобильных пунктах. Они размещены на площадях Нахимова и Захарова, внутри ТЦ «Муссон», «SeaMall» и «Апельсин».Как сообщили в местном Правительстве, по состоянию на утро 15 октября первый компонент вакцины получили 148 857 жителей Севастополя. Второй этап прошли 137 447 человек. Также напомним, что с 15 октября в Севастополе вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Теперь посещать кафе, рестораны, спортивные секции, салоны красоты, кинотеатры и другие досуговые учреждения можно будет только по прививочному сертификату, ПЦР-тесту или справке о наличии антител.