В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 32 человека, двое умерли

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По состоянию на утро 20 марта зарегистрированы 32 новых случая заболевания COVID-19. 42 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 83 и 94 лет. 

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 807  человек. В настоящий момент выздоровели 11 896 человек, 546 умерло.    

Под наблюдением находится 620 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.  

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

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