В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 32 человека, двое умерли

По состоянию на утро 20 марта зарегистрированы 32 новых случая заболевания COVID-19. 42 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 83 и 94 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 807 человек. В настоящий момент выздоровели 11 896 человек, 546 умерло.

Под наблюдением находится 620 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.