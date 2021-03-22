В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 33 человека, двое умерли

В Севастополе по состоянию на 22 марта зафиксированы 33 новых случая заболевания коронавирусом. Как уточнили в пресс-службе Правительства, умерли два человека в возрасте 68 и 79 года. 39 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 871 человек. В настоящий момент выздоровели 11 949 человек, 549 умерло.

Под наблюдением находится 613 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.