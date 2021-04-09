В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 34 человека, двое умерли

По
Admin
-
0
30

В Севастополе по данным на 9 апреля зафиксировано 34 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе Правительства города, умерли два человека в возрасте 66 и 87 лет. 11 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 533 человека. В настоящий момент выздоровели 12 462 человека, 577 умерло.     
Под наблюдением находится 603 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. 

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА