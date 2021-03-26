В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 34 человека, один умер

В Севастополе по состоянию на 26 марта зарегистрированы 34 новых случая заболевания коронавирусом. Как сообщают в Правительстве города, умер один человек в возрасте 65 лет. 25 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 011 человек. В настоящий момент выздоровели 12 063 человека, 558 умерло.

Под наблюдением находится 665 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.