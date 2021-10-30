В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 347 человек

В Севастополе ситуация с COVID-19 остаётся довольно напряжённой. За сутки в городе ещё 347 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. 13 пациентов в возрасте от 40 до 86 лет умерли. Такие данные опубликовала пресс-служба местного Правительства.

Всего с начала пандемии на территории Севастополя было выявлено 38 685 случаев заболевания COVID-19. Выписались с выздоровлением 32 757 человек, из них 168 – за минувшие сутки. 1 339 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также в городе продолжается активная кампания по вакцинации населения. Прививку можно сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Мобильные амбулатории развёрнуты на площадях Нахимова, Захарова, которые с 30 октября начинают работу в круглосуточном режиме. В пунктах, расположенных внутри ТЦ «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall» вакцинироваться можно с 9 утра до 7 вечера.