В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 349 человек

В Севастополе на 2 ноября коронавирусом заразилось еще 349 человек. Умерли 14 пациентов в возрасте от 57 до 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

Также выписаны после выздоровления 310 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 39 740 человек, выздоровели 33 383 человека, 1 379 умерли.

В городе активно продолжается кампания по вакцинации. Прививку можно сделать в поликлиниках, ФАПах, а также в сельских врачебных амбулаториях. Кроме того, в Севастополе работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

На утро 2 ноября первую прививку от COVID-19 сделали 186 648 человек, вторую – 157 262. По данным Севздрава, случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.