В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 35 человек, один умер

В Севастополе по данным на 5 апреля зарегистрированы 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города. Умер один человек в возрасте 47 лет. 11 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 398 человек. В настоящий момент выздоровели 12 348 человек, 570 умерло.

Под наблюдением находится 637 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.