В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 350 человек

В Севастополе за сутки зарегистрировали ещё 350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 12 пациентов в возрасте от 27 до 87 лет умерли. Данные на утро 31 октября опубликовала пресс-служба городского Правительства.

Всего с начала 2020 года на территории Севастополя было выявлено 39 035 случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли – 1 351 человек. Выписались с выздоровлением 32 959 пациентов, из них 202 – за минувшие сутки.

В городе продолжается активная кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. На площадях Нахимова и Захарова в круглосуточном режиме продолжают работу и мобильные пункты. Также с 9 утра до 7 вечера вакцинироваться можно в торговых центрах «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».