В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 36 человек, двое умерли

По состоянию на утро 14 марта зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19. 30 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 74 и 77 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 608 человек. В настоящий момент выздоровели 11 674 человека, 533 умерло. Под наблюдением находится 626 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.