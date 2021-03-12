В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 37 человек, трое умерли

В Севастополе по данным на 12 марта зафиксированы 37 новых случаев заболевания корованирусом. Как уточнили в пресс-службе Правительства города, умерли три человека в возрасте от 51 года до 92 лет. 35 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 535 человек. В настоящий момент выздоровели 11 620 человек, 529 умерло.

Под наблюдением находится 648 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.