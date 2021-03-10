В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 43 человека, трое умерли

В Севастополе по состоянию на утро 10 марта зафиксировано 43 новых случая заболевания коронавирусом. В Правительстве Севастополя сообщили: умерли три человека в возрасте от 77 до 83 лет. 30 человек выписаны после выздоровления. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 460 человек. В настоящий момент выздоровели 11 546 человек, 523 умерло.

Под наблюдением находится 643 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.