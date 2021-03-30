В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 46 человек

По состоянию на утро 30 марта зарегистрированы 46 новых случаев заболевания COVID-19. 35 человек выписаны после выздоровления. Умерших нет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 184 человек. В настоящий момент выздоровели 12 192 человек, 561 умер.

Под наблюдением находится 616 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.